林女在2021年3月間開刀住院，39歲老公陳男未到院照顧，隔天邀教友到病房為老婆禱告祈福，引發林父不滿，岳婿一言不合拉扯互毆，林父多處挫傷、耳朵撕裂傷，怒告女婿。陳否認傷害，辯稱岳父先動手，將他壓在地上打，他為推開才反擊。審理時，林父有意和解，但陳不願意，法官依傷害罪判拘役30日，得易科罰金，可上訴。

林女因膽結石開刀住院住療，林父事前請女婿陳男張羅到醫院照顧，質疑老婆開刀住院、丈夫都不用顧嗎？但是，陳認為自行就醫就好；林父心生怨懟回覆說，他自己去照顧。

手術後隔天晚間，陳男才帶多名教會友人醫院探望，在病房照顧女兒的林父不滿，質問陳來幹什麼？並將他推到門口，兩人起爭執拉扯互毆，扭打倒地時，林父撞到點滴鐵架掛彩，臉及右腳有多處擦挫傷、右耳有撕裂傷，報案控告陳傷害。

陳坦承與岳父在醫院發生拉扯互毆，但否認涉傷害罪，辯稱是岳父先動手，還把他壓在地上打，互相拉扯之間，他不慎將對方拉傷，他要爬起來不小心抓傷對方；他是為推開對方，才反擊。

前來禱告祈福的教會友人見兩男在病房大打出手，不敢貿然靠近，並出言勸阻，「用講的、不要打架」、「我們要來禱告」的，將兩人拉開才停止衝突。案發後，林女與陳男在同年8月間離婚。

法官認定，兩人是互為攻擊，與陳男辯稱的防衛抵禦、排除侵害不同，審理時，林父有調解意願，但陳不願調解，法官以傷害罪判陳拘役30天。