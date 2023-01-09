FILA PLAY IN YOUR WAY系列主打復古潮流，以大勢色展現年輕活力。（FILA提供）

過年裝束總是讓人立刻聯想到喜氣的紅色，不過運動品牌New Balance突破農曆新年的傳統思維，以中性的原生色出發，服飾配色以奶白色、大地咖色與淺灰等柔和色系為主，呼應著清晨時分的靜謐大地，再以一抹磚紅點綴其中營造新年意象；FILA也以馬卡龍色系彰顯活力，看準Y2K風潮正盛，PLAY IN YOUR WAY系列以復古、致敬經典為主軸，將Y2K結合運動元素打造走春裝束。

New Balance為增加搭配的多樣性，除了實搭的連帽上衣、衛衣與工裝褲外，更推出內外皆具設計感的外套，正反兩面分別是绗縫機能外套和羔羊毛復古棒球外套，不論是細節設計、層次感或雙面穿搭的巧思，皆為此次新春限定系列再添亮點。另外，由NB 1906潮流形象店獨家販售的SDS服飾結合運動與潮流，透過中性、機能感的工裝設計，翻轉大眾對於運動服飾既有的印象，更有型地融入在日常穿搭中。本季SDS系列注目新品採用低彩度的色系，將經典工裝輪廓結合運動剪裁，使造型與舒適兼具，為服裝注入不一樣的新貌。

曾在千禧年紅遍全球引領熱潮的Y2K穿搭風格，再次強勢回歸時尚圈，無論是在FILA全球代言人Hailey Bieber或是流行指標的韓國明星、女團身上，都可看到Y2K元素的風格穿搭。因此2023年早春，FILA以復古回潮、致敬經典為主題，將Y2K風格結合運動元素譜出復古時尚新篇章，該系列包含T恤、外套、配件等，並適度透過格紋、漸層設計帶出能量感，經典黑色、卡其色也能讓喜愛沈穩配色的男性找到心儀單品。