夢想盃新秀將在3月12日舉辦。（宜辰整合行銷提供）

夢多去年7月首次舉辦的「夢想盃」健身大賽，獲得高度迴響與好評，他（9日）宣布今年的夢想盃，將以3月12日的「新秀挑戰賽」率先登場。從去年底接連參加台灣、日本，美國3場健身賽的他，體脂肪平均維持在10％上下，為了維持體脂，他大喊：「我快死了！」並表示，比控制飲食跟訓練更難的，是面對失敗的勇氣。

夢多連續參加台、日、美3場健身比賽，其中回家鄉日本比的賽事，最令他印象深刻，因為他的成績幾乎是最後一名，他說：「我去之前就做好不可能會贏的心理準備，因為那些選手累積了更多時間，他們真的很厲害。」既然知道會失敗為什麼還是要參加？夢多說：「知道會輸才要去挑戰啊！沒有挑戰的話，你連失敗都沒有經驗到，也不可能體會到上台的感覺。」

夢多說：「我已經42歲了，肌肉成長不像年輕人那麼快。只是我想給大家看到我的態度，讓他們知道雖然我達不到國際選手的水準，但連我都可以來這麼強的舞台，你們也可以！而且我自己非常清楚，連續三場比賽，每一場我都有在進步。」他認真投入比賽這三年，一直將體態保持在絕佳狀態，「我在備賽的時候，生活非常規律，很早起床吃早餐、做有氧，然後去工作；如果我沒有踏上比賽這條路，現在可能我的體脂肪是38」！

基於這個理由，他想鼓勵更多人努力健身、勇於參加比賽：「把下班跟朋友去吃飯、喝一杯的時間拿去健身，持續一兩個月，你一定會看到改變。」所以「新秀挑戰賽」就是希望健身的人都能鼓起勇氣：「跟夢想盃比起來，新秀挑戰賽的門檻比較低一點點，就算你只練了一年，但有線條、有自信，想把100公斤瘦到80公斤的成就感表現出來，都可以來參加。」他笑說：「連杜力都可以來！不要想那麼多，就來吧！」

雖然是新秀，但夢多表示，舞台、燈光、活動相關軟硬體，都會維持「夢想盃」的高規格：「我的目的就是回報台灣，把健身這塊市場做得越大越好，市場要變大，就需要更多人對比賽有興趣，台灣現在有很多健身比賽，像是IFBB、館長的比賽，但大家都是良性競爭。」

「夢想盃」新秀挑戰賽」將於3月12日在台中國際展覽館登場，報名請洽「夢想盃」臉書，夢多說：「來秀出自己，找朋友為你加油，這個感覺真的很棒。一個人來比賽，吸引三個人，一傳十、十傳百，那我就成功了。」