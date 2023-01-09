歲末年終警方展開「112年加強重要節日安全維護工作」台中市警察局太平分局與霧峰分局紛紛前往轄區廟寺進行犯罪預防、交通安全及廉政倫理宣導，太平警分局拿出反光平安手環當宣導品，霧峰分局則祭出「好神杯橡皮擦」，既實用也討喜。

太平警分局拿出反光平安手環當宣導品。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

太平新高里福德正神祠日前舉辦「歲末關懷弱勢、義診及春聯揮毫」活動，在里長江姿樺、新高里福德正神祠委員會及熱心企業商家贊助下，除關懷轄內數十戶低收入戶居民，提供生活物資、義診及書法家揮毫贈送春聯活動，太平警分局犯罪宣導團也結合當地新平派出所員警、警察志工們前往實施犯罪預防、交通安全宣導等，並提醒高齡長者正確交通安全及路權觀念，警方也透過這機會發送「反光平安手環」，希望長輩們注意晨昏外出應著亮色衣物並配戴反光配件、遵守交通規則，避免事故發生。

大里區仁化振坤宮舉辦「2023人逢泰世隨兔躍、玉免奔騰財進門」揮毫迎春暨犯罪預防宣導活動，霧峰分局同仁志工前往宣導。（霧峰警分局提供／馮惠宜台中傳真）

而大里區仁化振坤宮舉辦「2023人逢泰世隨兔躍、玉免奔騰財進門」揮毫迎春暨犯罪預防宣導活動，現場邀請台中市書法協會榮譽理事長劉達隆、余麗君、阮德揚等8位書畫家揮毫「寫春聯、畫年畫」贈送現場民眾外，霧峰分局同仁及警察志工也手持宣導標語，在振坤宮前廟埕設置攤位，發送民眾印有犯罪預防文宣品。

霧峰分局則祭出「好神杯橡皮擦」當宣導品。（霧峰警分局提供／馮惠宜台中傳真）

為增添趣味和效果，霧峰分局長李建興更向每位書法老師致贈「好神杯橡皮擦」，果然效果不凡，在現場引起一陣騷動，也達到宣導目的。