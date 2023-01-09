在預期美國升息放緩之下，南韓股市周一收盤上漲。韓元對美元明顯上揚

周一南韓KOSPI指數收盤上漲60.22點或2.63%，為2350.19點，為連4漲，並為去年11月11日以來的最大單日漲幅。交易量為溫和的3.34億股，總價值為6.9億韓元(約52億美元)。

上周五道瓊工業上漲了2.1%，以科技股為主的那斯達克升2.6%。

分析師們說，投資人開始大舉買進股票，因為他們相信美國工資成長放緩，和服務業活動意外地萎縮，將讓聯準會放緩其激進升息的腳步。

外資和機構投資人周一在韓股買超1.4兆韓元，抵銷了散戶賣超1.39兆韓元的影響。

大多數的大型權值股都上漲。

三星電子升2.9%，報6.07萬韓元；SK海力士升3.5%，報8.6萬韓元。

現代汽車升2.8%，報16.4萬韓元；樂金能源解決方案升4.5%，報46.4萬韓元。

韓元大漲25.1韓元，來到1美元兌1243.5韓元。