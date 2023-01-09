台灣期貨交易所今(9)日舉行歲末記者會，董事長吳自心表示，台灣期貨交易市場連續3年每年交易量超過3億口，今年日均量目標125萬口，全年交易可望再超過3億口，希望今年成績要做得更好！

期交所總經理周建隆表示，去年全球經濟成長放緩，不過，台灣期貨市場發揮避險功能，去年市場交易量僅微減2%。期交所今年目標台灣期貨市場交易量目標要再創新高！另外，規劃推出客製化契約交易平台，讓交易人可自己選擇到期日和履約價格，由自身交易策略和避險需要進行交易。

周建隆說，去年期貨市場交易量約3.84億口，去年在期貨市場表現較佳的商品中，由於夜盤交易能夠和美股同步輪動，去年夜盤交易量和美股3大指數期貨交易量表現出色，另外，股價類指數和期貨類商品，表現也不錯。

今年期交所在交易制度方面，包括黃金及個股選擇權納入動態價格穩定措施及強化委託單刪單機制，期貨自營商委託單整批刪除機制(Kill Switch)規劃擴大適用至期貨經紀商端，降低經紀商客戶資訊系統發生異常面臨之風險。另亦規劃建置期貨自營商斷線後刪單機制，於業者系統或連線出現問題時，可快速刪除未成交委託單，避免造成大額損失及影響市場交易秩序。

而在結算制度方面，將擴大店頭集中結算機制範圍，爭取國際認可，及持續強化我國期貨夜盤交易風控機制。