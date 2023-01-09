台北市第三選區立委補選，雖然國民黨王鴻薇搶下52％得票率勝出，但僅領先對手吳怡農約5％，微小的差距讓不少藍營人士提出警訊。不過台北市議員侯漢廷認為，王鴻薇的表現與選前預估完全符合，因此藍營不需過度恐懼。

侯漢廷今（9）日在中天節目《大新聞大爆卦》表示，目前有許多藍營的評論，認為補選結果不太樂觀，甚至討論綠營氣勢是否已回穩，不過他認為雖然藍營應該要兢兢業業沒錯，但也不用過度恐懼。

「這成績其實本來在選前，就是預估最好的成果了！」侯漢廷解釋，此次補選進行前，王鴻薇完全沒在中山區耕耘過，因此在選前預估結果時，各界本就認為表現最好的情況，是在中山區拚到打平，並靠北松山贏下選戰，而選舉結果也與此預估相符合，「王鴻薇在這期間還確診，所以50多天能拚出這樣的成績，已經是相當不容易的地步。」

侯漢廷指出，他實際詢問該選區的朋友，許多過去投給蔣萬安的人坦承，此次雖然也支持王鴻薇，但因為沒有去年討厭陳時中的動力，因此沒有出來投票；他反問「可以為了投王鴻薇去投」，對方則說「那又不差我一票」。

侯漢廷強調，此次選舉中，綠營支持者較積極，而在吳怡農仇恨值不如陳時中高的情況下，有許多藍營支持者此次沒出門投票，因此不需要對此次投票結果過度解讀，2024時藍綠雙方的總統候選人、整體局勢等，對屆時的選舉結果影響會更大。