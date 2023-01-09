台灣人壽「預見保險顧問」線上諮詢服務，去（2022）年8月推出之「單身女性保險攻略」平台，短時間內吸引1.2萬人次瀏覽、數百位客戶諮詢，5星服務滿意度更高達9成，為滿足百萬單身族的投保需求，台灣人壽將「單身女性保險攻略」全面改版為「單身男女專屬保險顧問」平台，精選前50名保險顧問，助攻所有單身族補足保障缺口，在新年之際透過保險打造安穩人生。

台灣單身人口越來越多，根據內政部2021年統計，國人30歲以上單身人數連續2年超過300萬人，較2020年增加近7萬人，顯見單身已成趨勢。

台灣人壽提供單身女性保險諮詢服務時發現，預約諮詢服務以30至49歲最多，佔整體7成，單身族最關心如何補強自身保障缺口，熱銷前三名險種分別為實支實付醫療險、重大傷病險及癌症險，顯示單身族經濟獨立自主、沒有家庭負擔，但隨年齡增長也意識到疾病、失能等風險將獨自承擔，更需提前為自己做好完整保障規畫，建構充足的醫療照護資源，轉嫁醫療支出造成的財富風險。

為打造單身族理想生活，台灣人壽依經濟狀況與保障需求，推出熱銷商品基本版、進階版二款保險組合。以35歲女性為例，投保基本版組合，每月保費不到999元，就可補齊重點保障，享有熱銷商品第一名的實支實付醫療21萬，還可視需求選擇自費手術項目，提升治療品質，此外，還有意外實支實付5萬、每日住院3100元及中重度失智保險36萬等保障。

另進階版組合部分，以35歲男性為例，每月不到2999元保費，全面保障買好買足，保障內容不僅有實支實付醫療險，更包含重大傷病險、癌症險及意外失能等百萬醫療保障，分擔龐大醫療費用減輕壓力。