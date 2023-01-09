7-11自11日起CITY CAFE首度推出「大吉大利柑橘風味拿鐵」，杯身、杯套也換新裝。（7-11提供）

隨農曆新年進入倒數，超商翻開銷售數據分析，往年春節除了零食熱銷，風味系列飲品及開運鮮食業績成長幅度最大，因此開發一系列春節美味，包含討吉利的柑橘風味拿鐵或是以諧音添樂趣的「好事花生」烘焙品，輔以買麵包送飲料、嘗鮮折扣等，預期新品搭春節檔期優惠可帶動相關業績成長1至2成。

全家11日起推3款好事花生烘焙新品，包含「好事花生牛奶麻吉麵包」，以香濃花生豆沙內餡、鮮乳卡士達搭Q彈麻糬，多層次口感香甜不膩，外包裝也以財神圖案設計飄散年味，搭指定飲料只要59元；另有以古法炊煮油飯搭特選秘滷大雞腿的「五滷財神大雞腿油飯」，提供拜財神求好運的鮮食新選擇。

萊爾富31日前攜手台北年貨大街聯名推出五款限量Hi Bread我們的麵包系列，以及兩款限量Hi Café聯名咖啡杯與杯套。（萊爾富提供）

萊爾富31日前攜手「台北年貨大街」推出5款限量Hi Bread我們的麵包系列，賦予麵包過年儀式感，包含經典的克林姆麵包、菠蘿麵包等，外包裝順應兔年以兔子圖樣打造，11日起購買該系列任2款送指定飲品；另提供2款限量咖啡杯與杯套，以大紅色的喜氣設計感受春節意境。

7-11觀察CITY CAFE風味飲品業績連年成長2成以上，今年推有祝福美意的「大吉大利柑橘風味拿鐵」，以黃金比例調和柑橘香氣，結合拿鐵帶出咖啡甘醇滋味；杯身、杯套同步換新裝，融合紅色和年節元素創作雪鈴兔來賀歲；另11日至25日於APP及官方LINE舉辦「錢兔似錦刮刮樂」數位活動，有機會獲CITY系列飲品買1送1等優惠。

OKmart聯名黑糖道推出各式糕點，包含帶來過年吉祥涵義的「黑糖桂圓糕」等，另有「黑糖拿鐵」風味飲品象徵過年吃甜甜有好運。（OKmart提供）

OKmart看好過年不少人會吃發糕、年糕等象徵「步步高升」，因此聯名黑糖道推出「黑糖桂圓糕」，膨鬆蛋糕體加滿滿桂圓果肉，以清甜滋味的傳統甜品帶出吉利含義；另推「黑糖道黑糖拿鐵」，使用來自巴西伊內瑪莊園級咖啡豆，加醇黑糖讓整體飄散烤焙堅果味與焦香，至2月8日前享單杯7折。