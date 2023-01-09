廣達(2382)今股價一舉突破5日、10日及月線反壓，若量能配合有機會封關前站回半年線。廣達今公布2022年全年營收為1.2815兆元，再創歷史新高，年增1521億元，增幅為13.47%。

法人表示，廣達去年產品的平均單價較高，包NB、雲端和伺服器相關產品。去年廣達的營收中，只有3個月的營收未站上「千億」元，也顯示，高平均單價對營收影響的變化。

至於去年廣達的庫存水位較高，法人認為，主要也是受到伺服器等雲端相關產品組件相對高單價影響，以及出貨天期拉長等因素。去年首季廣達存貨水位為2498億元，2Q底為2543億元，3Q底為2530億元。而現金及約當現金至去年3Q底，仍有1584.9億元。

法人指出，全球伺服器市場受惠後疫情時代雲端、數位需求穩健，帶動大型雲端資料中心需求強勁，今年伺服器出貨量仍將維持正成長，有利廣達相關產品出貨。今年仍以北美大型雲端業者對伺服器需求較強，加上搭載新一代CPU的機種將於第2季後帶動部分換機需求，估雲端資料中心伺服器出貨量佔全球比重首超品牌商。