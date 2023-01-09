春節將屆，新北市社會局長張錦麗於今（9）日上午前往林口的街友中途之家觀照園、林口社宅小作所及日照中心關懷慰問，除致贈年節加菜金給社福機構外，也致贈蘋果給住民和學員，並一一關懷街友住宿環境，以及和身障學員一起手作牙籤包裝等。

位於林口山區原軍方雷達站的觀照園，是新北市3個街友中途之家其中一個，提供街友職業培訓、重建及愛心廠商媒合工作之用，委由社團法人新北市善悅關懷協會辦理，張錦麗除致贈每位街友一顆大蘋果外，也鼓勵他們習得一技之長，如專業清潔打蠟、綠手指園藝整理、雷達胖烘焙等，便能轉到愛心廠商工作，早日重返社會。

觀照園主任黃梅英表示，原本宿舍屋頂年久失修，有漏水現象，幸得市府撥款修繕，加鋪設防水層，現在已安全無虞，宿舍內則由街友自己動手粉刷，加上和成公司提供衛浴設備，整個宿舍布置有如民宿。

隨後張錦麗一行轉往林口社宅小作所及日照中心慰問，2處身障服務均委由育成基金會辦理；基金會執行長賴光蘭表示，透過專業教保員及社工的帶領，提供身心障礙學員生活自立、休閒運動、社區融合等；日照中心有體適能老師帶領運動，小作所學員則可以從事簡單包裝代工技藝培訓。

張錦麗表示，感謝所有工作同仁平時的付出與關懷，讓機構裡無論街友或身心障礙朋友都能獲得妥善的照顧。尤其身障朋友在社區裡整合式的照顧服務，未來會多利用社會住宅公益回饋空間設立，以減輕家庭照顧的負擔。

張錦麗說，春節將屆，新北市長侯友宜市長為關懷大家，交代社會局致贈春節加菜金至全市52家社福機構，並祝福大家兔年「兔吉利來」。