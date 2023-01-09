C.Holly。（三立提供）

阿達（左）與美麗本人。（三立提供）

阿夫。（三立提供）

三立、MTV《大嘻哈時代2》上周六首播，再次掀起嘻哈音樂的討論度，評審陣容耳目一新，包括蔡詩芸、迪拉胖與陳星翰，主持群找來阿達、美麗本人、賀瓏及嗩吶，四人工作分配各有特色，舒緩不少因為比賽帶來的緊繃氣氛。

吳宗憲兒子鹿希派，一登場就自嘲知名度高、支持度低，希望能在節目中證明自己不只是一位綜藝咖，要大家注意他的音樂而不是諧咖。他爆料爸爸在吃飯時曾經講freestyle很簡單，就在飯局直接freestyle卻完全沒有押韻，讓鹿希派覺得很糗。鹿希派出登場的演出只有蔡詩芸給Pass，他自覺得表現不好，但他在後訪的時候說是因為之前彩排設置的聲音比例跑掉，這也讓網友看了炸鍋。

此外，第一集參選者各有特色，首位登場的選手馬來魔，是馬來西亞代表，但第一個出場就出師不利，連一分都沒有拿到，美麗本人對評審開玩笑說，不要為了反對而反對耶，評審們淡然表示「演出太用力了、沒有唱準」、C.Holly是女團HUR成員，竟在演出中忘詞，讓大家跌破眼鏡。

回鍋的第一季選手阿夫，表現亮點獲得3Pass，連評審都說「帥炸」，另玖壹壹師弟，曾參加聲林之王的艾文、陳星翰自家廠牌藝人五木、原子少年土星的WinZ，少女團體出道的林潔心都參賽。總計本集共有14位選手拿下3 PASS，包含黑馬林潔心、＋HOW、王水源、Majin、比杰等。而林潔心演唱「等我回家」在YT有8.1萬觀看、鹿希派演唱「Rest In Solid」觀看有4.1萬，皆登上發燒排行榜。

《大嘻哈時代2》與第一季不同的是新設置賽評區，由阿達、美麗本人擔任賽評，開玩笑說會以最公正、最客觀、最垃圾的角度幫大家詳細介紹賽制，如果參賽者覺得評審評得不好，他們會加入一起罵，而阿達問起美麗本人第一季挑戰心得，他則妙回「當時有晉級，顯然是靠長相」。

這次三位評審老師也不同於上屆，上次四位評審是四位專業歌手，本季三位陳星翰是天王級製作人、迪拉胖是廠牌主理人，再加上蔡詩芸，三位對選擇參賽者都各自有標準。首集在LINE TV有近16萬人觀看，是熱播排行榜第一名，在YT各參賽者的演出影片也成為熱搜，並有多支影片登上熱搜榜。

本季的80名參賽選手，從近2000人的海選中脫穎而出，登上舞台的第一戰就遭遇嚴峻考驗，選手只有60秒的表演時間，三位評審會在演出結束後迅速做出判決，僅有60名選手可晉級。面對比第一季更強大的參賽選手，三位評審也勉勵選手，節目的精神是不要想怎麼當個饒舌歌手，而是想怎麼超越饒舌。除了多支純享版影音登上發燒影片外，在收視表現上男性30－44歲觀眾也有0.29的好成績，也是現有綜藝中最精準吸引男性觀眾的節目。

首播第一集也引發不少網路討論，包含「看過林潔心的演出後，對idol的刻板印象道歉，真的好好聽，第一次聽到結果流眼淚，感染力很強」、「美麗跟阿達主持超好笑，這搭檔我喜歡」、「陳星翰製作人等級，超嚴格」、「這季陣容超強，找嗩吶來太對味了，懂虧懂虧」、「這季舞台設計超推，燈光好讚，可以配合選手一起炸場」、「第二季到底燒多少錢，燈光攝影鏡位，跟上季比又再升格」、「進場的intro跟攝影水準，讓人懷疑，這是台灣的節目嗎？」