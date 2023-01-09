亞系外資針對矽力*-KY(6415)出具最新研究報告指出，預估直到今年上半年，矽力*-KY營收都將呈現負成長，將矽力*-KY目標價下調26%、至601元，評等維持優於大盤。

亞系外資表示，儘管看好矽力*-KY(6415)長期的增長率不會受到影響；然而，半導體庫存修正在去年第四季到今年上半年將處於營收負成長階段，此外，產業中新產能持續加入，估計對矽力*-KY在今年的利潤率壓力會更大，且矽力*-KY因產品組合增長的利潤率恐被成本增加抵銷。

亞系外資表示，雖然矽力*-KY是一家總部位於大陸的IC設計公司，但因為其多屬於半導體成熟製程，故不會成為美中科技戰的目標，預估矽力*-KY從去年第四季到今年上半年將處於營收負成長階段，但在下半年將可望恢復成正成長，預估今年全年營收成長約落在1成。毛利率部分，預估矽力*-KY去年第四季毛利率將收斂到51%，今年上半年則會穩持類似水準，並在下半年小幅增加。營業利益率則預估去年會下降3.6個百分點、至27.3%，且在今年會再下降2.1百分點。

綜合上述預估，亞系外資將矽力*-KY目標價下調26%、至601元，評等維持優於大盤，另外，也調降2022~2024年EPS預測9%、26%以及23%，以反應更多的PMIC(電源管理IC)庫存修正。