周一國際原油價格大漲，美元下跌，以及全球最大原油進口國中國重啟國門提振了燃油需求前景，並緩解全球經濟可能陷入衰退的擔憂。

目前美國西德州期油價格上漲1.28美元或1.74%，報每桶75.05美元。倫敦布蘭特期油漲1.29美元或1.64%，報每桶79.86美元。

美國上周五公布的非農就業報告顯示去年12月就業增長意外強勁、失業率下滑至3.5%，但平均時薪上漲的速度放緩，使市場看好聯準會的升息動作可望變得不那麼激進，金融市場強勢表態，而美元大幅走低。

對於持有其他貨幣的投資人而言，美元走軟，以美元計價的大宗商品就變得較具吸引力。

上周五美元指數尾盤重挫1.09%，報103.9，創下3周以來最大跌幅。紐約期油上周五小漲10美分或0.13%，收在每桶73.77美元，終止連續兩天的跌勢。倫敦布蘭特期油收跌12美分或0.15%，收在每桶78.57美元，連跌第3天。但上周兩款期油合約均大跌逾8%，創下一個月來周線最大跌幅，亦創下2016年以來同期（新年首周）最大跌幅。

Phillip Futures大宗商品部門資深經理Avtar Sandu表示，中國重新開放經濟，以及聯準會可能放緩政策緊縮力道，有利於原油需求復甦，因此油價從上周的大跌中反彈。

自新冠疫情爆發這3年以來，中國在1月8日周日首度重新打開國門，取消了入境強制核酸檢測與集中隔離措施。北京當局上周表示，今年其國內春運人流估將突破20億人次，幾乎較去年同期暴增1倍，並將回復到2019年疫情爆發之前的7成。