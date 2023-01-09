華碩(2357)今公布2022年12月集團營收為410億，年減21%，第四季集團營收為1271億，年減16%，全年集團營收為5372億元，年增0.4%。2022年12月品牌營收為378億，年減22%，第四季品牌營收為1174億，年減17%，全年品牌營收為4935億元，年減1%。

華碩表示，綜觀2022年，面對經濟、疫情、地緣政治等多重挑戰，產業需求大幅動盪，是營運環境相當艱困的一個年度。華碩於產品開機率(sell-through)、用戶推薦率(NPS)等領先指標上取得顯著成長，多項主力產品的出貨成長率亦達成超越市場逾10%的佳績。

然而爭取積極目標也須承擔更大的責任與風險，逆勢擴張的困難度與產業需求調整的壓力，導致2022年的財務獲利動盪加劇，繼第2季首波產業需求調整壓力之後，第4季營運面臨更深的谷底，消費心態保守、通路促銷支出增加、庫存跌價高於預期、旺季銷售不振等因素，導致單季獲利承受巨大壓力。預期經濟面及產業面的不確定性將延續至2023年上半年，後續產業應能從谷底逐漸回升，然挑戰持續存在。

華碩團隊務實應對產業逆境，庫存調整已近最後階段，從品牌價值與產品競爭力角度，華碩的多項產品如主機板、顯示卡、電競筆電及創作者筆電持續擴大領先優勢，對2023年設定的營運藍圖為逐季改善經營成果及持續超越產業成長率，對AIOT、商用電腦與資料中心等新領域的長期布局，亦將逐步深化及產生價值。