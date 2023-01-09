晶圓代工廠世界(5347)受半導體產業庫存修正影響，2022年12月及第四季營收雙位數「雙降」，分探近22月、近7季低點，仍分創同期第三高及同期次高，全年營收仍維持雙位數成長、連3年改寫新高。展望2023年，公司希望營運能在首季落底、自第二季起復甦。

世界先進公布2022年12月自結合併營收28.16億元，月減12％、年減達38.82％，為近22月低點，仍為同期第三高。第四季合併營收95.73億元，季減28.17％、年減24.84％，為近7季低點，仍創同期次高。累計全年合併營收516.94億元、仍年增達17.62％，連3年創高。

世界先進先前法說時預期，由於消費電子終端市場需求疲弱，導致稼動率下滑，預估第四季營收將降至95～99億元，季減25.7％～28.7％，毛利率降至39％～41％間，營益率降至25.5％～27.5％間。實際營收表現達財測低標。

世界先進董事長方略指出，去年景氣過熱、庫存水位太高，使廠商持續修正庫存至今年，加上首季向來為半導體產業需求淡季，使今年上半年景氣明顯較低迷，確定將遜於去年同期。世界先進訂單能見度約3個月，預期首季將遜於去年第四季，對上半年營運保守看待。

方略表示，各產品庫存去化狀況不一，目前部分客戶庫存已接近正常水位，預期大部分可望在第二季恢復正常水位。但市況能否同步明顯好轉，仍需觀察總體經濟及其他因素對終端市場及買氣的影響程度。

方略認為，國際機構持續下修今年全球經濟成長預期，且目前通膨、升息、俄烏戰爭、中國大陸解封後的復甦情況等不確定性仍高，使下半年景氣雖有望回溫、一般預期將優於上半年，全年呈現「先冷後溫熱」狀態，但需求回溫力道「能有多溫熱」仍有待觀察。

世界先進財務長暨發言人黃惠蘭表示，今年資本支出將較去年約200億元大減，主要用於晶圓五廠新產能，預計本季起逐季開出、下半年提升至每月1.5萬片。而近期確有出現轉單現象，但由於須1年時間認證，預期要到第四季才會開始有所貢獻，明後2年效益逐步顯現。