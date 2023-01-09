918地震重創花蓮縣南區，尤其玉里赤科山及富里六十石山產業道路，仍有多處崩塌待修復。（花蓮縣府提供）

去年918地震重創花蓮南區，尤其玉里赤科山及富里六十石山產業道路多處發生大規模崩塌，千瘡百孔亟待修復；縣府啟動復健機制，並彙整提報中央審查，行政院核定2億6000多萬元工程經費，現已進入規劃設計階段。

縣府農業處表示，針對全縣918地震受損農路，災後啟動復建機制，行政院確認核定，共2億6057萬4000元災後工程經費，其中包含赤科山道路1億2133萬元、六十石山8974萬6000元。

赤科山及六十石同屬海岸山脈，原本就屬於較鬆軟的沖積岩地質，經去年底強震，地質更為鬆動，致使邊坡遭雨水沖刷土石容易滑落。

地震後雖然由公路局、地方公所暫時搶通，但大雨及颱風又來侵襲再度發生災害，因崩塌規模及土砂量甚鉅，後由縣府、水保局花蓮分局共同努力才勉強搶通，但受到複合式災害後邊坡極不穩定，不僅搶修難度高，也造成後續設計及施工難度大增。

兩座金針山自中央經費核定後，縣府立即著手規劃設計，預計於3月完成，經水保局審查通過後即可辦理工程發包作業。

農業處長陳淑雯表示，赤科山主線道路雖然搶通，仍有間歇性小規模崩塌情形，目前山上居民通行仰賴竹林段替代道路，考量通行安全，針對路況較顛簸或狹窄危險路段，縣府將與水保局合作優先整修改善，呼籲民眾避免通行主線道路避免發生危險。

縣長徐榛蔚表示，赤科山與六十石山為花蓮重要觀光與金針產業地區，災後復建工程已規劃設計中，工程難度較高，後續仍需經過審查、發包等行政程序，但關乎農民權益，會以最快速度完成復原工程，盼能儘速提供民眾可靠安全的道路。