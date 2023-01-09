行政院長蘇貞昌日前於行政院會強調，因為自己下令把入境手提袋查驗提高到100％台灣才有豬肉吃，挨批造謠與認知作戰。農委會主委陳吉仲表示，台灣同時是口蹄疫、傳統豬瘟與非洲豬瘟的非疫區，這歸功於蘇院長的相挺，農民的批評對蘇院長並不公平。

蘇貞昌日前在行政院會表示，台灣守住非洲豬瘟超過1000天，大陸周邊僅台灣和日本不是非洲豬瘟疫區，強調若不是當時自己下令100％查驗入境手提袋，今天台灣恐沒豬肉吃，此言一出遭農民痛罵造謠，直指非洲豬瘟重創養豬產業和有沒有豬吃完全兩回事，也批陳吉仲未出來糾正蘇貞昌。

陳吉仲今（9）日出席「第33屆全國十大神農及模範農民頒獎典禮」，針對有農民不滿蘇貞昌的言論，陳吉仲受訪指出，2018年大陸爆發非洲豬瘟傳遍周圍各國，只有台灣和日本到現在還是非疫區，如果非洲豬瘟進來。豬隻致死率一定是100％。

陳吉仲說，1997年口蹄疫造成的慘痛代價大家都歷歷在目，身為豬農之子，自己家也深受其害，過去4年台灣不但守住非洲豬瘟，2020年6月還成為口蹄疫非疫區，豬肉製品和生鮮豬肉可以出口到少數國家，今年1月更把從日據時代流行至今的傳統豬瘟逐漸拔針，明年就可以和世界動物衛生組織（WOAH）申請為非疫區。

陳吉仲反問，亞洲有哪個國家可以同時成為3大動物疾病的非疫區？台灣靠的不是口水之爭而是具體行動，過去4年蘇院長任內的豬價大家都很認同，更和行政院爭取到養豬百億基金，投入到畜舍改建到屠宰場興建等，少數農民的講法對蘇院長並不公平。

但對於農民要求陳吉仲糾正蘇貞昌「非洲豬瘟會讓台灣沒豬肉吃」的說法，陳吉仲避而不答。