群創（3481）公布2022年12月自結合併營收為161億元，較上月減少0.4％％，較去年同期減少39.2％。累計全年合併營收約2,237億元，相比前一年減少36.1％，寫下合併以來的低點。

群創12月自結合併營收為161億元，較上月減少0.4％％，較去年同期減少39.2％，大尺寸合併出貨量共計975萬片，較上月增加6.3％，中小尺寸合併出貨量共計1,900萬片，與上月相比減少3.8％。

群創第四季自結合併營收為479億元，較去年同期減少40.0％，與前一季相比減少0.2％。大尺寸合併出貨量共計2,770萬片，季增6.0％，中小尺寸合併出貨量共計6,066萬片，季減11.6％。

群創2022年全年自結合併營收為2,237億元，相比前一年減少36.1％。大尺寸全年合併出貨量共計1.21億片，與2021全年出貨量相比減少18.3％，中小尺寸方面，全年合併出貨量共計2.8億片，與2021年全年相比減少15.4％。