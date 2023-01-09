美國消費性電子展（CES 2023）8日閉展，在經濟部技術處補助下，工研院今年展出AI人工智慧、ICT資通訊、機器人等九項創新技術，吸引多家國際媒體報導，頂尖科技媒體Interesting Engineering報導「我視AI魚缸」為CES 2023五項新奇科技之一，ENVERITAS也以「BEST OF CES 2023」 （2023CES最佳看點）盛讚這項技術。

知名市場研究機構Insider Intelligence數位健康專題報導「運動生理感測與指導數位分身」與「智感心運動眼鏡（iSportWeaR）」，Fox Business記者Kelly O’Grady體驗後也讚賞「太棒了！這是我們運動人士想要的。」

今年CES展會規模較去年成長70％，吸引全球174個國家、超過3200間參展商。工研院行銷九項創新技術，四天展期內吸引破萬人次參觀，同時也有逾千家國際產、學、研單位與工研院進行洽談，包括Nike、Panasonic、LG、3M、知名美國遊艇公司NAVIER、日本電信商Docomo、德國體育用品商ISPO Network及通訊公司Jenesia 1等公司。

工研院今年展出的AI人工智慧、ICT資通訊、機器人等九項創新技術，在AI、電動車、智慧製造及無人商機有多項創新應用陸續吸引洽詢。

其中，「機器人史密斯（RobotSmith）」吸引韓國電子技術研究中心、工業領域、時尚領域專家洽談，期望有進一步合作機會；來自時尚領域Echnofashion的Huseyin Ozturk表示：「我覺得RobotSmith可以有很大的應用，例如用在珠寶業的戒指跟銀飾手工拋光。

法國電力公司（EDF）高階代表團認為，「碳化矽電動動力驅控器」很符合時下電動車市場需求，也有功率元件大廠認為此技術小而美，體積小、功率佳，希望有合作機會，提升產品優勢，強化公司的既有功率開關元件產品。線上洽談服務也從1月8日起持續提供，已有UL Solutions、南瑋實業等多家公司洽詢。