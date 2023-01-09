由柯佳嬿、許光漢、施柏宇主演的電影版《想見你》，全台票房截至9日，票房突破7千萬，即將邁入破億大關，9日加碼釋出花絮「演員訓練特輯」，曝光電影中柯佳嬿、許光漢為電影事前進行演員訓練，超拼命的模樣讓人感受到他們的敬業精神。
像柯佳嬿、大文（郭文頤）在電影《想見你》中，因角色是手搖店員工，特別事前到手搖店進行了員工訓練，第一線體驗各種飲料品項的製作方法。因為品項眾多、手續繁雜，除了要記得配方、順序外，還要點餐、接外送單，讓柯佳嬿手忙腳亂怒喊：「我會恨死點手搖的人！」縝密的點餐SOP也讓她苦笑說：「一想到客人要加料就害怕。」
柯佳嬿、許光漢雙雙墜樓情節是電影精彩橋段之一，在影院讓觀眾哭成一片淚海。實際在拍攝前，為求拍攝過程安全，也讓演員提前熟悉彼此肢體動作，安排兩人進行吊鋼絲訓練，花絮中可看見為完美呈現男方奮不顧身撲救女方的畫面，兩人不斷反覆練習，柯佳嬿上場前也對著鏡頭表達害怕緊張。
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