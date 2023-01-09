日前總統蔡英文拍板義務役役期將恢復至1年，而今（9）日立法院處理「回復徵集服常備兵現役之時間及年次」查照案，現場沒有黨團提案改交審查，立委無異議通過，不用交付委員會審議，立法院長游錫堃宣布通過。對此，前立委林濁水今日就表示「神奇的台灣眾仙角們合演了一大齣肯定沒有人看得懂的窮緊張懸疑大戲，最後突然無聲無息地落幕，真怪」，引發討論。

林濁水今日在臉書上指出，「兵役延長1年查照案立院無異議審議通過，確定明年實施」，這讓林濁水驚呼，「無異議？輕鬆無比？戰鬥藍當做扳倒民進黨的天兵神器，『正常藍』為什麼那麼輕易徼械？」林濁水也坦言，總統做起決定「無比困難」地想想再想想，「一想好幾年的天大難題，眾立委竟然想都不想，一秒鐘輕鬆過關！」

最後林濁水也說，「神奇的台灣眾仙角們合演了一大齣肯定沒有人看得懂的窮緊張懸疑大戲，最後突然無聲無息地落幕，真怪，但是無論如何謝天謝地」。