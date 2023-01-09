1輛滿載食用沙拉油的曳引車，今天上午9時許行經南迴公路大武段時，因貨物未綁牢固，造成100多桶沙拉油掉落路面，油漬滲漏影響道路約200公尺，大武工務段等人員緊急使用木屑清除油漬，目前已恢復雙線通車，陳姓駕駛人將依法舉發。

因貨物未綁牢，100多桶食用沙拉油掉落南迴公路大武鄉段。（民眾提供）

大武警察分局於今天上9時10分接獲報案，在大武鄉台9線409公里北上車道，有貨物掉落路面，員警立即到場交通疏導並通報大武工務段人員到場清除路面。

警方調查，陳姓民眾駕駛營業貨運曳引車，載運食用沙拉油由南向北行駛，途經事故地點，因貨物未綁牢固造成100多桶沙拉油掉落路面，油漬滲漏影響道路約200公尺，大武工務段等人員使用木屑清除油漬，該路段南、北向管制內側車道，採外側車道通行。

陳姓駕駛人因載運貨物未捆緊，致所載貨物脫落，依道路交通管理處罰條例第30條規定舉發。大武警察分局呼籲請途經該路段駕駛人減速慢性，並配合現場管制人員引導，維護行車安全。