為配合衛福部南向政策推展，長庚醫院近年來積極協助馬來西亞在人才代訓、臺灣國際醫療品牌行銷、醫療服務提供，以及帶動產業鏈發展等，均逐步拓展，已於1月7日在檳城設立「臺灣特色醫療暨科技產品推廣中心(TAMC)」，作為新南向最具規模據點。TAMC設立後，長庚醫院將協同國內廠商以實體整廠輸出模式落地深耕，建立國際上臺灣的醫衛品牌，進而帶動東協產業鏈的蓬勃發展。

這次落地深耕馬來西亞醫衛市場的臺灣廠商共計十四家，包括：長庚醫學科技公司、台塑生醫、研華科技、緯創醫學科技、富伯生醫科技、聯合骨科、台寶生醫、群曜醫電、友華生技、商之器、上銀科技、元太科技、財團法人醫藥工業技術發展中心、中國醫藥大學附設醫院，均為臺灣自有品牌、臺灣精品和臺灣自行研發製造的優秀機構。

本(一)月7日「臺灣特色醫療科技產品推廣中心」於馬來西亞檳城盛大開幕，長庚醫療財團法人決策委員會程文俊主委率同台北長庚黃集仁院長、林口長庚馮思中副院長等主管親自出席，開幕典禮並邀請到馬來西亞國會議員兼首相署,法律及體系改革副部長藍卡巴星(The Honorable Ramkarpal Singh)及檳城州立法議會議長劉子健高級拿督、馬來西亞各州民意代表、官員及當地的醫療院所院長，我衛福部國合組劉麗玲技監、財團法人台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會(MET)陳昱瑞董事長、外貿協會、僑委會、駐馬來西亞台北經濟文化辦事處等貴賓到場見證，馬來西亞醫材經銷/代理商也都派員參加，現場來賓逾二百五十位，是疫情以來當地難得的盛事，也在檳城州得到民眾熱烈回響。

程文俊表示，長庚紀念醫院配合政府新南向政策，即持續與馬來西亞合作，尋求雙贏。TAMC設立後將作為一站式聯繫窗口及示範場域，合作重點包括擴大專業醫事人員培訓計畫、促進醫療產業合作、實施醫療援助和醫療設備用品捐贈。期待此中心成為加強和整合臺灣與馬來西亞醫衛系統業務合作之平台，共同提升醫療健康照護品質，未來並作為臺灣在馬來西亞產業的串聯平台，協助臺灣廠商的代理與認證，順利跨足進軍東協市場。

馬來西亞檳城首長曹觀友則表示，檳城是馬來西亞和東南亞醫療技術公司最集中的地方，基礎設施和生態系統滿足了醫療技術行業的需求，因此是一個極具吸引力的地方。他對TAMC的盛大開幕表示衷心祝賀，並相信TAMC將為馬來西亞的醫療保健和醫療器械行業帶來新的曙光。