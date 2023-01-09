樹林文中三學校用地細部計畫土地使用計畫示意圖。(黃敬文翻攝)

新北市樹林區「文中三」約2.6公頃的學校用地，將變更為住宅區及市場用地、公園用地、綠地用地及道路用地等其他必要的公共設施，經與內政部協調溝通後定以市地重劃方式開發，該都市計畫變更將在9日、10日公告實施，成為新北市首件公保地解編發布實施案件。

新北市政府城鄉局表示，為解決私有公共設施保留地問題，將公保地還地於民，並活化土地利用，新北市政府於中央推動整體性公共設施用地檢討變更作業前，已先行推動新北市公共設施「減半徵收」政策，選定樹林區「文中三」作為本市公保地解編的示範地區。

城鄉局指出，「文中三」學校用地位於捷運「新北樹林」線LG17站、大安路旁，距離樹林火車站約10至15分鐘的步行距離，往北可通往新莊、迴龍，往南可銜接鶯歌，向東可銜接至板橋、土城、中和等地，且鄰近潭底公園、大同山登山步道及十二股圳步道，具有優良交通、休閒等區位條件。

新北城鄉發展局長黃國峰說，本案變更重劃完成後，地主將可取回住宅區土地，市府也取得必要的公共設施用地，其中規劃的市場用地可採立體多目標使用，除了可以配合本市住宅發展策略，作為中、長期社會住宅發展標的外，也可提供托老、托幼等公益設施，或是公務機關辦公室、社會福利設施、停車場等公共使用，提供多元化的公共服務。

黃國峰也表示，市場用地也可配合配合市場處安置臨時攤販的需求，規劃適當空間安置攤販並集中管理，以改善市場的環境及品質。全案都市計畫的主要計畫及細部計畫今起公告實施，相關資訊可至城鄉局網站「最新消息」的「都市計畫公告」查詢。

城鄉局指出，新北也配合內政部2013年擬具「都市計畫公共設施保留地檢討變更作業原則」，積極推動公共設施用地專案通盤檢討，目前已有15處公設通檢案件於內政部都委會審議，另泰山、萬里、樹林已於市都委會審議中，淡水竹圍、五股也同步啟動公展草案規劃。