旭東(4537)2022年12月營收為3.64億元，月增157.03％，年增116.94％；2022年全年營收為26.84億元，年增32.45％。旭東表示，12月營收成長主要關鍵在於面板與半導體設備出貨認列，也同步帶動全年營收大幅成長。

大陸最快從2023年第1季起，投入1兆人民幣（約4.4兆台幣）扶植國內半導體產業，以2021年大陸市場半導體設備銷售額達到296.2億美元，年增58％、占全球市場28.9％、且連續第4年成長的情況來看，意味著大陸半導體設備自製率將可望大幅提升，而此需求也提前從2022年第4季開始陸續反映。

此外，由於第1季有年節長假因素，通常為面板傳統淡季，去年第4季起就有許多的拉貨動能，也帶動面板設備需求增溫。根據TrendForce研究觀察，2023年第2季節隨著終端通路與品牌端的庫存陸續回到健康水位以及下半年傳統旺季到來，顯示器面板拉貨動能可望恢復，市場供需將回到季節性的循環。

公司認為，雖然不論是半導體、面板或是自行車產業皆進行庫存調整，但2023年下半年起，高階產品或是調整後的整體市場仍能保持一定的需求量，旭東今年可望持續穩步向前。