記憶體模組廠威剛(3260)周一公告2022年12月合併營收為23.55億元，年減27.90%、月減10.12%，連三個月下滑，並創下33個月新低；去年第四季76.92億元，年減24.32%、季減13.43%；累計2022年合併營收規模達350.52億元，年減11.42%，仍創近12年來次高。展望今年，威剛科技董事長陳立白對今年下半年的總體經濟走勢持正面看法，並看好公司在高毛利率產品出貨上揚推動下，下半年獲利能力將優於2022年表現。

陳立白認為，雖然全球景氣多變數，消費性電子產品需求受影響，但對記憶體前景並不悲觀。一方面是目前上游記憶體原廠面臨庫存與虧損雙重壓力，控制產能、縮減資本支出與穩住價格成為當務之急，預期上半年DRAM價格將回穩，而NAND Flash價格於上半年仍有下探的空間。同時，在新平台陸續出貨與記憶體占整機成本比下滑推動，各項應用產品的記憶體容量都將倍增，並加速推升DDR5與PCIe介面SSD滲透率，今年全球記憶體位元消耗量也將持續增長。加上大陸解封後，疫情將在第二季回穩收斂，下半年經濟活動將逐步回復正常，消費性商品需求將以先蹲後跳的態勢於下半年出現報復性增長。

另一方面，威剛預計自第二季開始，電動車、電競、工控等相關高毛利率產品出貨將領銜走揚，不但帶動下半年營運表現優於上半年，同時也將有助於下半年整體毛利率提升，公司獲利能力將明顯優於2022年表現。

回顧2022年，陳立白指出，全球疫情、區域戰爭、能源價格高漲及通膨問題讓記憶體產業歷經波動，去年全年DRAM合約價下滑約4成，NAND Flash平均價格跌幅更超過5成，對記憶體模組廠的營運與庫存管理無疑是一大考驗。所幸公司近年營運體質調整已見成效，並領先同業迅速降低庫存因應全球景氣反轉，維持低庫存高效率的營運佳績。

威剛2022年12月DRAM營收比重為48.05%，SSD產品占比30.65%，記憶卡、隨身碟與其他產品為21.3%。去年第四季DRAM營收貢獻47.4%，SSD為31.99%，記憶卡、隨身碟與其他產品20.61%。去年全年DRAM貢獻營收比重達46.8%，SSD 32.91%，記憶卡、隨身碟與其他產品占比為20.29%。