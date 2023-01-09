三星Galaxy A系列堪自家銷售王，其系列產品涵蓋高中階低階，提供更多消費者多元選項，今(9)日三星宣布，正式引進全新生力軍Galaxy A14 5G，以6.6吋大螢幕、5000萬畫素主鏡頭和5000mAh高電量，搭載聯發科(2454)天璣700，搭配萬元不到的親民價格，滿足入門級5G智慧型手機的市場需求。

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啟蒙表示，Galaxy A系列是三星橫跨最廣價格帶的系列機款，滿足從入門、中階、中高階不同消費者的購機期待。根據市場調查報告顯示，2022年11月台灣智慧型手機熱銷排行中，即有5支A系列打入前20；且去年9月上市的Galaxy A13 5G至今仍蟬聯萬元以下單機銷售冠軍，A系列人氣居高不下。不僅如此，截至去年11月，三星於4999元到9999元台灣手機市場價格帶之銷售量不僅較前年同期成長，占比更直逼五成，期待在Galaxy A14 5G的挹注下，再創市場佳績。

三星Galaxy A14 5G搭載6.6吋V極限全螢幕，支援90Hz螢幕更新頻率，並採用聯發科天璣700的8核心處理器、5000mAh超強電量，並支援15W閃電快充功能。照相部分，Galaxy A14 5G具備5000萬畫素主鏡頭搭配夜間模式，200萬畫素微距鏡頭，再搭配200萬畫素景深鏡頭，可協助用戶拍出更立體的生動美照，前鏡頭則升級為1300萬畫素，搭配套用多種濾鏡，另外可擴充最高1TB Micro SD記憶卡。

三星Galaxy A14 5G將推出炫曜黑、流光綠、絢暮紅三色，共推出4+64GB、4+128GB兩個版本，建議售價分別為6990及7990元，預計與全球同步於1月下旬路陸續上市。