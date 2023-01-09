年末聚餐商機旺，耶誕及跨年檔期更帶動全台百貨人潮湧聚，瓦城泰統(2729)亦成功搶佔年底節慶熱潮，旗下位於百貨的各品牌門店來客數顯著提升，其中「瓦城」在聖誕節當日業績平均成長近3成，部份分店甚至突破歷史新高業績，各品牌在跨年連假期間亦獲熱烈訂席，進而助攻12月營收續揚達4.41億元、年增5.77％，2022全年營收達45.38億元、年增7.32％。

瓦城泰統集團自11月初集結旗下品牌推出尾牙春酒專案以來，獲得消費者踴躍迴響，且因疫情趨緩，企業舉辦大型聚餐的意願因而提升，大組數訂席較去年增加逾2成，成為年末業績一大助力。

另新春外帶年菜開放預購後持續熱銷，不僅年節限定新品成功吸客嘗鮮，訂購即贈開運紅包更加強購買意願，銷售業績截至12月底已較去年成長逾2成，隨年節將至，將可繼續挹注營收成長。

展望後市，瓦城泰統集團將集結旗下全品牌自1／13至2／28推出新春圍爐宴套餐，搭配「開運抽紅包」電子開運金贈券活動，消費者至餐廳內用消費不限金額皆可參加，完成活動遊戲即贈電子開運金3張，更有機會獲得最高2000元現抵金。看好餐廳內用團圓餐成長商機，新春圍爐宴套餐及贈券活動可望促進年節期間業績攀升。