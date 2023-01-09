睽違23年，今年台灣燈會又回到台北市舉辦！與過去燈會往往是找一塊空地「無中生有」有所不同，今年台灣燈會是「城市型」，鑲嵌到北市巷弄和建築物內，且燈會4大展區、1主燈、6副燈，範圍廣達168公頃，行家建議至少要玩3天2夜。

今年燈會2月5日至19日登場，北市觀光傳播局局長陳淑慧表示，本次規劃「中央」、「光」、「源」及「未來」等4大展區，1主燈、6副燈，範圍橫跨國父紀念館、台北市政府、東區商圈、松山文創園區、信義商區及四四南村。

跟以往燈會都是找一塊空地「無中生有」、且看不到創作過程不同，陳淑慧說，此次燈會因為是在都市的巷弄和建築物中，因此這段時間可以看到很多燈藝師現地創作。

台灣燈節在台北，要怎麼玩？陳淑慧說，如果是西部縱貫線來台北，建議至少停留3天2夜，在台北車站轉捷運板南線，忠孝復興站下車，從1號出口慢慢往東區逛。一般認為燈節是晚上活動，但這次燈節因為是在交通方便、觀光資源豐富的台北市，因此日夜皆美，且燈區太大，一天也逛不完，建議第1天晚上可以逛1個展區，第2天白天或可北投泡溫泉，或可爬陽明山、象山，或是逛大稻埕等，晚上再逛1個展區。

如果沒有很多時間，或是自認體力沒有那麼好，陳淑慧建議可以直奔國父紀念館「中央」展區，除了沒辦法看到「光」展區，其他作品都非常集中。

此次燈會交通管制主要在仁愛路，且燈會期間開車會有費率調整停車費是雙倍。陳淑慧說，逛燈會還要找車位實在太累，最好就是在外圍搭大眾運輸工具，附近有107條公車路線，進來再步行。