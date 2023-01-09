雲林縣政府9日在林內鄉九芎社區活動中心舉辦「食」來運轉，好運「年」來活動記者會，今年春節前雲林縣政府將發送縣內所有長青食堂用餐長輩及志工1人1顆好運茂谷柑，每顆茂谷柑都會貼上「好運柑來」祝賀詞，總計約1萬8000顆好運茂谷柑讓長輩沾福氣，感受佳節歡樂氣氛。

雲林縣「食」來運轉，全縣長青食堂發送上萬顆好運柑給長者。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣長張麗善表示，縣府面對雲林縣人口老化問題，除布建160處長青食堂及163處社區照顧關懷據點，未來更將朝向1村里1長青食堂目標邁進，目前全縣用餐長輩與食堂志工、工作人員共約1萬8000人，為感謝各長青食堂對長者的付出，9日起在各長青食堂發放好運茂谷柑，期許2023新的一年「兔年行大運、福兔賀新春」。

縣社會處處長林文志說，雲林縣參加衛福部國健署舉辦的「111年台灣健康城市暨高齡友善城市獎評選」，獲得卓越獎高齡友善城市獎類「無礙獎」、「活躍獎」；健康城市類「韌性與創新獎」、「綠色城市」、「城市夥伴獎」，創造幸福宜居的健康環境，這都是縣府極力推動健康友善政策的成果。

縣府也結合科技推出多元守護失智與獨居老人的穿戴設備與方案，具有血氧功能的定位手錶與非定位的防走失配件包，除了可偵測長輩血氧與定位位置，手錶上的SOS按鈕亦可提供長輩即時守護，並首創全台開辦「失能老人親屬照顧津貼」。

林文志指出，為倡議65歲以上長者對視力保健的重視，也媒合「無名氏」捐贈上萬付老花眼鏡給雲林縣長者，在此呼籲長者要找專業驗光師，才能量身打造最適合自己的老花眼鏡。未來縣府也會持續為雲林長輩爭取更多福利，照顧在地長輩的身心健康。