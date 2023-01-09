參選民進黨主席的副總統賴清德近日開始「向黨員報告」政見發表會，他昨表示，「國民黨黑，我們不能跟著黑，國民黨做壞事情，我們不能跟著做壞事」。然而此話卻引起國民黨立委賴士葆強烈不滿，反嗆賴「誤國誤民才是真正的壞」。

賴士葆今（9）日在臉書發文，首先就吳怡農敗選一事進行評論，他認為，民進黨去年大選大敗後，整黨依然紋風不動，「一群自我感覺良好的同溫層人士繼續把持政權，零星出現檢討的聲音就被全黨圍剿」，民進黨的社會觀感不佳，吳怡農的選情當然會被拖累。

而對於副總統賴清德昨天在與黨員報告座談會上所說的話，賴士葆則吐槽，政黨輪替已近7年，蔡政府政策失誤連連，靠政令宣導及網軍側翼大內宣，對人民洗腦，同時黑道猖狂、治安敗壞達到空前，「政府掌控媒體，自我吹捧政績，卻是沒有辦法消弭此起彼落的槍聲」。

賴士葆痛批，過去國民黨確實有黑金，且也因此失去政權，但握有絕對權力的民進黨政府，要形塑國民黨更黑的形象，其實根本是搞錯對象，因為黑道就寄生在黨政高層，民進黨卻不敢、也無力刨除淨盡，因為彼此盤根錯節、利益共生。

賴士葆也直言，民進黨想推託國民黨做壞事，可是國民黨沒有任何權力和行政資源、無處可以耍壞，該省察的，是執政黨掌握絕對的權力，「錯誤的政策比貪汙更可怕」，誤國誤民才是真正的壞。