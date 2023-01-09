新竹縣峨眉和北埔生產的東方美人茶（膨風茶），曾因價格金貴，市面上曾出現以越南等低劣茶混充的情形，縣府建立比賽茶繳交裸茶和初評制，確保茶葉品質，配合農委會建立「茶葉強制溯源制度」也提前達標！

北埔和峨眉兩鄉的茶園共有93公頃，生產的東方美人茶參加縣賽評鑑，特等茶曾經1斤賣到100萬元，因產量有限，10多年前曾發現有越南茶菁混充參賽情形，即使是被淘汰，「沒花」也比一般茶葉的價錢還好。

縣府農業處長范萬釗表示，為讓東方美人茶的評鑑更加公開透過，2017年起冬茶比賽開始改由裸茶繳交，是不是本地茶菁，一目了然，評鑑完成後統一由承辦農會按獎次分級包裝及簽封，以便和鄰近縣市舉辦的東方美人茶比賽區隔，也保障消費者者購買權益。

同時，為強化茶葉評鑑人員在地化，新竹縣推動成立優良茶比賽初審制度，從2016年起透過北埔和峨眉農會邀請茶農參加茶改場專業訓練，經初級班、中級班再經考試及甄審合格者，擔任初審團評茶委員。

范萬釗說，2019年起東方美人茶評鑑即分為初和複審兩階段執行，初審團評茶委員先對比賽茶做初審，複審則由茶改場專家則做評審，杜絕劣質茶參賽的問題。更重要的是做「強制溯源」的QRcode，掃瞄可得知生產茶農和產銷履歷。

范萬釗指出，農委會在去年10月31日公告，從2023年元旦起國產茶葉要建立「強制溯源」制度，必須標示原產地為台灣，或足以使消費者認知該茶品使用茶菁原料製成等標示，包裝上要依規定標示產銷履歷、有機標章及生產溯源的QRcode。

范萬釗說，東方美人茶產銷履歷已推廣多年，2022年新竹縣東方美人茶冬茶優良茶比賽，得獎茶發後已請農友貼上農委會認證的QRcode標示，已提前落實強制溯源制度。