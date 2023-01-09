再過2個禮拜就是農曆新年，命理專家艾菲爾老師分享，生肖屬龍、雞、豬和羊的人，在農曆新年前後的偏財運最旺，容易中大獎，除此之外他也建議這4個生肖的人，可以相約一起喝個下午茶，讓財氣聚集，越變越旺。

第四名：生肖龍

農曆年前後，生肖龍的薪水都能如期到帳，偏財運也順利了起來，莫名漏財的情況會減緩不少。你的偏財運來自身邊的貴人，也許是熟識的長輩或公司領導贈予的紅包、業務分紅的獎金、久未聯絡的朋友歸還欠款、過去的投資逐漸有起色等，此外近期很容易在和朋友的聊天時，獲得適合投資的標的資訊。而這些偏財的入帳，讓你終於可以喘一口氣，畢竟農曆年節的花費不小。

第三名：生肖雞

農曆新年前後，生肖雞的偏財運逐漸變旺，成為吸引金錢的體質，能嗅得到金錢的來向，在理財投資方面，因為你擁有獨到的眼光，能決定重要的時機點，所以大賺一筆不是問題。此外，你的金錢雷達一旦開啟，光是走在路上就能撿到小錢，或早已忘記的抽獎莫名其妙中獎了。在這種大好時刻，累積起來的偏財讓你的生活寬裕不少，可以放心過個好年。

第二名：生肖豬

農曆新年前後，生肖豬的正財運能擺脫過去匱乏的窘境，業績獎金、抽佣分紅都會在這個時期回到你手上，這都要歸功於過去的你努力不懈，不因為暫時的困頓而放棄，如今這些錢財不但富足你的外在需求，也能緩解財務上的困難，而你可以試著撥出一小部分，增進工作技能、升級生財工具，或做點公益回饋社會，都會讓你的好財運延綿不斷。

第一名：生肖羊

農曆新年前後，生肖羊的破財機會減少，薪水能順利如期到帳，職場上還會有不少貴人替你引路，讓你省下開發業務與人脈的時間，輕鬆賺到業績獎金。另外，別小看臨時起意買的彩票或抽獎，都很有中獎機會，一定要把握這個財運爆發的時刻，艾菲爾老師也建議，生肖羊的人可以在錢包中養天然的翡翠貔貅，能招財守財、咬錢入袋。