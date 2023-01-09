政府新南向醫衛合作計畫，以「長期深耕、多元開展、雙向互惠」為核心理念，由國內各大醫學中心協助推動，其中長庚醫院自2019年起負責推動與馬來西亞的合作。配合政府新南向政策，長庚紀念醫院身負介接臺灣醫療相關廠商至馬來西亞發展之要責，希望透過「以醫帶商」模式，結合國內相關業者與公協會組成「醫療國家隊」，展現臺灣醫衛實力及經驗，推動臺灣醫衛產業國際化，建立國際上臺灣的醫衛品牌。

TAMC設立後，更能協同廠商以實體場域模式呈現給馬來西亞當地市場，除可對於產品有更進一步的了解外，也能增加產品曝光度，同時更能整體看到系列主題產品在醫療臨床的應用，帶動所有參與廠商的產品發展潛能。為落實TAMC設立目的，展館特別規劃四大展區，包括《台灣醫療特色》、《智慧醫療》、《醫衛材產品》以及《復健訓練中心》。簡介如下：

●《台灣醫療特色》展區：以全方位癌症治療、達文西微創手術、整形外科及器官移植為醫療特色重點，提供馬來西亞病友更多就醫選擇。未來可以透過在TAMC的據點，與長庚國際醫療聯繫，建立遠距溝通管道，增進民眾就醫可近性。

●《智慧醫療》展區：邀請台灣智慧醫療標竿企業參與，包括：長庚醫學科技公司、研華科技、台寶生醫、群曜醫電、商之器、上銀科技、元太科技、中國醫藥大學附設醫院，並以門診、住院及手術室作分區，包括展現智慧醫療全方位解決方案”Total solution”，在不同區域的應用模式，透過實體展示增加參訪者臨場感，也符合政府所提倡的整廠輸出概念，增加馬來西亞對台灣智慧醫療發展的認識，促進雙方的交流合作。

●《醫衛材產品》展區：台塑生醫、聯合骨科、友華生技、財團法人醫藥工業技術發展中心。

●《復健訓練中心》展區：有緯創醫學及富伯生醫科技進駐，為實體可進行復健訓練的場域，分別設有針對上肢「鏡像手」以及下肢「外骨骼機器人」的復健設備，以及多項訓練空間，訓練過程也有專業執照人員全程協助，可以幫助更多需要復健治療的病友，並可展現台灣醫療在神經科、復健科等領域的強項。