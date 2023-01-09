歷經兩年的大幅修正以後，隨著近期解封政策逐漸明朗化，國際資金對中國的看法也跟著回溫，根據統計，中國市場不但是2022年淨流入金額最高的亞洲國家，同時，近三個月的境外中國基金也出現大幅上漲行情，根據Morningstar統計，截至2023年1月5日，15檔境外中國基金近三個月平均報酬率超過15%。

中國政府在12月初大幅放鬆新冠疫情防控措施後，港股、陸股皆有不錯表現，以1月7日當周為例，港股恆生指數及國企指數當周皆上漲超過6%，同為連3周上漲，陸股滬深300指數則是連5日上漲，當周上漲2.82%，連2周上漲，累積漲幅3.95%。

國際資金對中國市場的看好也可以從國際資金流向進行觀察，根據Bloomberg統計，2022年整年度，中國股市淨流入金額超過132億美元，是亞洲主要股市中，流入金額最高的國家，其次是泰國59.6億美元及日本43.71億美元。

先機中國基金產品經理廖伯修指出，中國股市過去幾年大幅下跌。是由兩個主要因素造成的，一是「疫情清零政策」的堅持，二則是國內房地產市場的低迷。中國堅持嚴格的清零政策對其經濟產生了重大影響，並成為中國企業的主要阻力。但近期官方對防疫政策的態度發生轉變後，政府認知到必須在人口健康與經濟健康之間做出同樣的權衡，這與大多數西方國家必須應對的情況相同。政府對防疫的持續放鬆將有望持續提振中國股市。

先機中國基金投資組合經理車強表示，中國市場政策轉向開放解封後，勢必將充滿各種投資機會，景氣復甦的跡象確實已經出現，我們對中國第一季的前景都將保持看好的態度，其中，房地產行業因政府多項利多政策陸續出爐、消費性產業則將受惠於重新開放帶動的消費復甦，將成為反彈力道最強的產業。

不過，先機中國基金產品經理廖伯修提醒，中國仍是風險屬性較高的投資標的，短期仍有不確定因素可能衝擊市場表示，如中國國家統計局數據顯示，2022年12月官方製造業採購經理人指數(PMI)下降至47，比11月下降1個點，連續第三個月低於臨界點，且不及市場預期的48.3。12月官方非製造業PMI也急遽下挫至41.6，遠遜於市場的46.5。市場預期雖然疫情防控措施大幅放鬆，但全國各地感染人數激增仍影響了經濟活動，建議投資人仍須視自身風險承受度適度布局，避免過度重押單一國家或單一類型基金標的。