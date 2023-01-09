守望社區治安，台中市警察局第二分局日邀請轄內各守望相助隊共同協助「清源專案2.0」一起發掘社區住宅或辦公大樓內可疑份子，二分局分局長陳家銘也在巡迴轄內17個里內守望相助隊時宣布只要有破獲將頒發檢舉獎金3000元，其中錦村里里長吳榮益慨然加碼2000元，要向犯罪份子宣戰。

陳家銘日前到分局轄內17個里內守望相助隊慰問，除加油打氣外，也感謝隊員們在「加強重要節日安全維護工作」期間仍然堅守崗位，並特別逐一宣導結合全國性社區警政再出發政策，全面執行「清源專案2.0」。

他也懇請各里守望相助隊共同發掘可能潛藏於一般社區住宅或辦公大樓內之各類犯罪，如毒品、非法槍械、詐欺私刑拘禁、網路賭博機房、大型實體賭場、詐欺機房、私刑拘禁、汽機車解體工廠及等各類場所，希望運用社區警政治理理念，親近鄰里掌握轄區特性，布建友善通報網。

陳家銘也當場宣布，各里守望相助隊如能主動發掘提供情資，幫助警方清除犯罪根源順利破獲，將頒發獎金3000元慰勉，現場錦村里里長聽聞後非常認同，當場表示加碼2000元，一起守護社區家園治安，里內守望相助隊聽聞後一起振臂鼓掌歡呼。

陳家銘呼籲，各行各業民眾都是社會守護者，如發現周遭有可疑人、事、物，請洽各轄區所或撥打110報案專線，讓歹徒無所遁形，打擊犯罪你我一起來，第二分局將全力投入「加強重要節日安全維護工作」，以達成春節期間「治安平穩」、「交通順暢」、「民眾安心」的目標。