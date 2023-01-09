台北市私立文德女子高級中學受少子女化衝擊，董事會已於去年底決議將於112學年度停止招生。文德女中9日強調，即使學校停招，仍會保障在校生及教師權益，讓學生學習到畢業為止。

文德女中董事會於去年12月27日決議，文德女中自112學年度起停止招生，並於今年1月7日發通知，現有家長抱怨，校方停招前未與家長及學生溝通，質疑程序有問題。

校長蔡米桂稍早受訪說明，過去學校曾推出「國際雙聯學位班」積極轉型，依然不敵少子女化影響，招生人數也無法維持開銷，董事會最終於去年12月27日決議文德女中自112學年度起停止招生，並於今年1月7日發放通知告知家長及學生。

蔡米桂指出，即使決議停招，校方仍會以在校生原校畢業為目標，讓學生接受正常教學，教師職務也不會出現變動，照常依薪資等級敘薪。停招後，會依法辦理校內教職員資遣或退休。

面對家長抗議，蔡米桂說，由於學測將於本周五登場，高一、高二生期末測驗也快到來，校方會以安定學生學習為主，後續也會依程序召開會議與家長溝通，以彙整給董事會。

台北市教育局副局長陳素慧說明，教育局於去年12月28日接獲文德女中停招計畫，過審核後，認為校方缺少校務會議紀錄、課發會議紀錄及教職員工名冊，目前尚未核定。

陳素惠指出，若校方能與家長、學生做好溝通，並確保在校生學習品質不受影響、高三生升學權益，以及提供教師資遣方案，教育局會核定停招。