機械公會與工具機公會今日皆公布去年12月出口情形，機械公會表示，今年1月擴大對俄羅斯與白俄羅斯納入出口管制清單內，對工具機產品出口產生影響，政府應該妥善因應並協助受影響企業。

機械公會表示，2022年12月機械出口值 27.3億美元，較去年同期減少8.7％，但出口值仍較11月增加1.27億美元，月增 4.9％。顯示台灣機械產業面對全球景氣不佳情況，仍具有堅強的產業韌性與國際競爭力。

綜觀2022年，機械出口上半年景氣熱絡，下半年則明顯需求下滑，機械設備在全球仍極具競爭力，尤其在電子設備、檢量測設備與工具機等出口暢旺帶動下，合計 2022 年台灣機械出口值為348.13億美元，成長 5.1％，全年機械產值達新台幣 1.45兆元，雙雙創下歷史新高紀錄。

工具機公會表示，2022年12月台灣工具機出口金額2.6億美元，相較11月份微幅減少0.5％，與前一年同期比較則是持平。2022年工具機出口累計金額為30.23億美元，較2021年成長8.6％。

工具機公會表示，展望2023上半年，全球經濟可能將延續2022年下半年疲弱態勢，並持續受到地緣政治、金融波動、能源問題及氣候異常等因素所牽引，各國經濟是呈現趨緩抑或衰退也將影響台灣經貿表現。