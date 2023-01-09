台南市議長賄選疑雲8日羈押首位台南市議員黃麗招，台南市議長邱莉莉9日現身台南市議會，她盼檢察官查清事件真相，讓清白者盡快回歸正常生活，懲罰真正有犯罪事實者。

議長票投邱莉莉的黃麗招8日成為議長賄選案首位遭羈押的台南市議員，台南地院未明確公布黃麗招的羈押原因，外界感到疑惑，黃麗招女兒林鈺昕第一時間堅持司法會還母親清白。

邱莉莉9日參加台南市議會的主管會報，上任後持續熟悉行政業務，面對檢方收押黃麗招與議長賄選質疑，她出面簡短說明，上任議長後對每位議員同事都很尊重，更關心支持自己當選議長的議員，檢方調查此案自有步驟與程序，盼檢方調查清楚，讓事件水落石出。

邱莉莉意有所指表示，希望檢察官在釐清此案的前因後果之後，讓清白的人盡快回到正常生活，懲罰真正有犯罪事實者，還給台南市乾淨的政治環境。

台南市議長選後風波愈演愈烈，外界影射邱莉莉與郭信良的議長之爭，背後牽扯蔡英文總統與副總統賴清德之間的政治角力。邱莉莉表示尊重外界諸多的政治聯想與揣測，但任何事件發生，除了當事人清楚，檢察官調查後也會清楚，相信市民有智慧去判斷。

邱莉莉表示近期身體狀況還未完全恢復，上任議長後還有許多行政工作要了解，希望新職務可以趕快上軌道。