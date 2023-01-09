台北市第3選區立委補選由國民黨候選人王鴻薇當選，王鴻薇指出，她已成功接棒台北市長蔣萬安，讓蔣拚市政沒有後顧之憂。從九合一大選、嘉義市長選舉到今日的立委補選，都展現國民黨團結、合作的精神，相信本次勝利將對藍營2024來說是一劑強心針。對此，媒體人韋安今（9）日就表示「把這次選舉結果，放大推演到2024，如果藍綠白三方競爭，國民黨遇上與現在綠色執政缺少較無關聯的賴清德，還不一定會穩贏」。

韋安今日在臉書上PO出一篇「看門道！北市立委補選與2024」的文章表示，「在所有不利因素於民進黨之下，王鴻薇與吳怡農的得票差距為5％左右，綠營的基本盤還能超過45%以上」，韋安坦言，「如果這次選舉有較強的白色民眾黨參選人，形成三角督，得票10至15%，可能會搶走較多藍營票，吳怡農還不一定會輸」。

最後韋安也說，「把這次選舉結果，放大推演到2024，如果藍綠白三方競爭，國民黨遇上與現在綠色執政缺少較無關聯的賴清德，還不一定會穩贏」。