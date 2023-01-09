新竹市警察局第三分局探視獨居老人並送上豐富的年菜，同時提醒老人家們防止遭人詐騙金錢或成為人頭帳戶而受害。（警方提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市警察局第三分局於歲末年終之際，9日結合「華山文教基金會新竹愛心天使站」，共同探視獨居老人並送上豐富的年菜，另外也提供生活日常用品給阿公、阿嬤們使用，上面更貼有防詐警語、報案電話的小標籤，時時刻刻提醒老人家們防止遭人詐騙金錢或成為人頭帳戶而受害。

新竹市警三分局指出，員警希望藉此機會向老人家們及社區宣導強化「防竊、防詐、防搶」之自我防衛意識和觀念，由點而線至面，將整個宣導概念拓展到每個年齡層、每個社區、每個市民之心中。

另外，市警為積極推動警政署所規畫的「社區警政再出發工作」，也藉由這次活動走入社區、家庭，讓民眾對於警勤區、刑責區更加認識與熟悉，期能以結合公益團體探視獨居老人為起點，擴及周邊鄰居街坊而到整個社區，達成「掌握社區動態、落實查訪工作」、「主動關懷社區、深耕警民互信」、「激發民眾參與、強化自衛能量」、「積極融入社區、營造警民和諧」4大主軸。

市警三分局長林昆達表示，為能讓民眾安心、放心過好年，警政署同時特別規畫了1個月的「加強重要節日安全維護工作」，警方將主動協調金融機構實施防搶演練、建立友善通報網強化防搶。

另因近期國內發生多起詐欺集團為強迫他人從事非法犯罪行為，以拘禁、凌虐等方式對待求職民眾，引發多起人口販運案件，警方也利用網路媒體、社群平台、實體活動等方式加強防詐、防竊、防搶等各類犯罪預防宣導，讓民眾提高警覺避免受害。