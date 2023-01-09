中市余男去年7月間騎機車撞到江女的車輛而受傷送醫，不滿江沒聯繫處理，隔天凌晨朝她住處鐵門及汽機車潑油漆；數天後，凌晨將腐臭的魷魚及內臟等物倒在她家花圃及機車上，並在附近灑冥紙，江女發現報警。余否認恐嚇，辯稱只是洩憤，想要讓她難以清理，法官依毀損等罪判拘役70天，得易科罰金，可上訴。

22歲余男去年7月27日晚間騎機車，不慎撞到江女停在住處前的機車與自小客車，因而受傷送醫，他不滿江女不連繫、賠償，隔天凌晨帶黑及紅色油漆桶到江女住家前，大量往鐵門及停放機車潑灑。

同年8月2日凌晨，余男將發臭的魷魚及內臟等物，倒在江女住處外的花圃、機車上，並在附近灑冥紙。江女發現後心生畏懼報警。

余男在法官審理時坦承潑漆毀損，但否認恐嚇，辯稱他只是手邊有剩下的油漆、別人不要的透抽內臟，潑這些東西只是要洩憤，讓她難以清理；縱使有撒冥紙，也不至於讓人害怕。他也向檢警供稱，罹患有精神疾病，曾到醫院就醫。

法官根據余男在警方詢問自白指稱，他先後到便利超商購買塑膠袋、五金百貨店買紅、黑色油漆，在2011年7月28日凌晨前往潑漆；事後，又到建國市場拿魷魚內臟、金紙店買冥紙及鞭炮。

余男在案發後半年，都未提供罹患精神疾病的醫療證明。法官認為，他事前謀畫潑漆，搭車前往多處採購需要有認知、協調及執行能力，他的行為及辨識能力並沒減低，且在自由意識之下所為。

法官說，余男多次到江女住處前潑漆及倒腐臭海鮮內臟，致使她處於生命、身體及財產受損的心理壓迫，依毀損等罪判拘役70天，得易科罰金。