美國華府智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)即將在美東時間9日公布最新台海衝突兵推成果,這場兵推一共模擬24次大陸解放軍2026年犯台的各種情境,其中台灣在多數時候存活下來,不過獲勝的美、日、台都付出慘痛代價,包括美軍至少損失2艘航母,我軍全部26艘驅逐艦、護衛艦被擊沉,大陸海軍也將潰不成軍,上萬解放軍戰死,另外報告也指烏克蘭模式並不適用台灣。

華府智庫戰略暨國際研究中心即將公布「下一場戰爭的第一場戰役:中國入侵台灣兵棋推演」(The First Battle of the Next War: Wargaming a Chinese Invasion of Taiwan)成果,戰略暨國際研究中心官網簡介指出,這場兵推主要模擬24次中國大陸2026年入侵台灣的各種情境,雖然台灣在多數情境下存活下來,但美國、日本、台灣都損失慘重。

■美日台慘勝 美折損2航母 陸萬人戰死 我26艘軍艦被擊沉

美國有線電視新聞網(CNN)9日引述事先取得的報告內容指出,一場為了台灣的戰爭,可能導致獲勝的美軍陷入如同戰敗方解放軍一樣的癱瘓狀態。

報導指出,這場模擬24次的兵推主要回答2個基本問題:北京犯台會否成功?以及代價是什麼?兵推的可能答案是不會成功,以及代價很大。

報告指出,衝突結束時,至少2艘美國航空母艦會沉入太平洋海底,解放軍的現代海軍將會潰不成軍。

「美國與日本會折損數十艘船隻、數百架飛機及數千名士兵,這樣的損失會損害美國的全球地位長達數年。」報告指出,在多數兵推情境中,美國海軍會損失2艘航母及10至20艘大型水面戰艦,三周內就會有約3200名美軍戰死,相當於過去20年來美軍在伊拉克、阿富汗戰役中折損的半數兵力。

報告預告解放軍也將損失慘重,大陸海軍將「一片狼藉」,兩棲部隊的核心主力被擊潰,數萬名解放軍淪為戰俘,報告預估解放軍將折損1萬名士兵,損失155艘戰鬥機及138艘主力船艦。

即便解放軍犯台失敗,報告預測台灣的未來也將相當慘澹,軍隊即使沒有被擊潰,但也已嚴重受損,並且必須在缺電、缺乏基礎設施的狀況下捍衛台灣受損的經濟。報告預測台灣陸軍將有3500名士兵傷亡,海軍所有26艘驅逐艦及護衛艦將被擊沉。

日本可能損失超過100架戰鬥機及26艘戰艦,美軍在本土的軍事基地也可能遭受解放軍攻擊。

■台灣不適用烏克蘭模式

另外報告也特別提到台灣沒有所謂的「烏克蘭模式」。文章指出,俄羅斯入侵烏克蘭後,美國與西方才緩慢軍援烏克蘭,「但是一旦台海開戰,任何部隊及物資都不可能進入台灣,所以與美國及盟友持續提供烏克蘭物資的情況非常不同」,「不論台灣要用什麼打這場戰爭,他們必須在戰爭開始時就擁有它。」