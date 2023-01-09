連鎖餐飲集團揚秦(2755)受惠疫情趨穩及穩健展店策略顯現，2022年12月、第四季及全年營收均繳出雙位數年成長、全數改寫歷史新高。展望2023年，面對國際經濟局勢、景氣及疫情仍存在諸多不確定性，集團將維持穩健經營、並事先做好準備，持續精進營運表現。

揚秦公布2022年12月自結合併營收1.75億元，月增10.02％、年增13.83％，創歷史新高。使第四季合併營收4.95億元，季增0.75％、年增15.72％，連5季改寫新高。累計全年合併營收18.83億元、年增達20.62％，再創歷史新高。

揚秦表示，受惠疫情趨穩及穩健展店策略，2022年12月、第四季及全年營收齊創新高，「炸雞大獅」去年12月中亦進軍加拿大、於多倫多開出首店，持續擴大國際化版圖。目前「麥味登」全台總店數回升至828家，「炸雞大獅」海內外總家數增至84家。

揚秦去年底經營階層變動，原董事長暨總經理卓元裕請辭，由執行長卓靖倫接任董事長、執行副總林麗玲接任總經理。展望後市，林麗玲表示，2023年國際經濟局勢、景氣及疫情仍存在諸多不確定性，唯有穩健經營、事先做好準備才能持續精進。

揚秦去年12月舉辦經營者大會，共有千人參與。此次以「永續．共好」主題出發，由卓靖倫及林麗玲與經營者共同訂定2023年發展目標，除期勉共創雙贏、再創佳績外，更要達成數位轉型2.0服務升級、健康食材新里程碑及環境永續目標。