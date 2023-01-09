行政院長蘇貞昌日前連續宴請中央流行疫情指揮中心、衛福部、農委會等一級主管與閣員，被黨內解讀為畢業餐會，蘇貞昌與農委會的餐敘更說要和農委會主委陳吉仲一起回屏東。陳吉仲今(9)日表示，屏東老家的養豬設備都還在，「自己回屏東養豬，蘇院長要當我的助手」。

民進黨在九合一大敗後內閣改組聲浪不斷，加上立法院本會期將在1月13日結束，閣揆與閣員的人事調整各界均緊盯；日前蘇貞昌與農委會餐敘時，蘇對陳吉仲說「到時候都要一起回屏東」，被各界解讀為蘇貞昌將下台，而陳吉仲會與蘇同進退。

陳吉仲今日回應，自己和蘇院長都是屏東人，很多具體的農業重大建設都感謝蘇院長的幫忙，例如國際物流中心已經完成，自動化、機械化也讓屏東農產品維持在良好的價格水準，以及行政院斥資辦理深水碼頭整建工程，很榮幸在蘇院長帶領下工作。

陳吉仲指出，未來兩人還有很多機會在農業部門努力，「我要回去養豬，蘇院長要當我的助手，我們對農業很有感情，我是豬農之子，以養豬為榮」。