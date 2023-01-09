搶救心肌梗塞，時間是最重要關鍵！新北市民鍾素美9日到新竹縣消防局山崎消防分隊，捐贈總價30萬元的12導程心電圖機及AED電極貼片，未來將守護新豐鄉民58651位鄉民的心跳聲。

鍾素美表示，她深愛的祖父母相繼因為心肌梗塞離世，成為心中永久的遺憾，多年後才知道原來心肌梗塞發作前不但有症狀，還能以機器「抓」出來，因此發願捐贈「12導程心電圖機」放置於救護車上以提供緊急救護使用。

擔任統才建設董事長特助的鍾素美，負責第1線的房屋銷售，她認為事業有成就，更應懂得分享，希望透過此機器讓心肌梗塞病患能免於一死，更不至於造成家屬失去親人悲痛的終身遺憾。

消防局長陳中振表示，本次受贈的是最新型的12導程心電圖機，體積輕巧僅67公克，簡易性的電極貼片，容易操作，遇有女性患者時，連救護義消都能協助使用，10秒內就能立即判讀，縮短患者就醫時間，提高治癒的機率，目前新竹縣每輛救護車上都有12導程心電圖機。

緊急救護科長劉彥承表示，從2016年開始推行到院前實施12導程心電圖監測，只要是主訴胸痛、胸悶的患者，救護人員都會在現場為其量測心電圖，並透過即時通訊軟體Line將心電圖上傳至線上指導醫師群組即時判讀，一旦認定為急性心肌梗塞並需要緊急手術，就會直接送往專責醫院。

去年新竹縣共有29件被偵測為疑似心肌梗塞案件，其中19件到院後接受心導管等手術治療，成功拯救19個家庭。