中共解放軍昨（8）晚突然宣布在台海週邊海空域軍演一事，民進黨今天表達最嚴厲的譴責。民進黨表示，近期中共當局一而再再而三以解放軍軍演侵擾台海週邊海空域，相關作為持續破壞台海現狀、傷害兩岸關係，更嚴重危及台海與區域的和平穩定，中共當局應立即停止對台軍演恫嚇作為。

民進黨指出，新的一年甫開始，中共當局仍持續針對台灣進行軍演，加上近期中共不斷以軍事作為恫嚇台灣民眾，想要達成其政治目的，中共已成為民主台灣的最大威脅。近期中共當局一而再再而三以解放軍軍演侵擾台海週邊海空域，相關作為持續破壞台海現狀、傷害兩岸關係，更嚴重危及台海與區域的和平穩定。

民進黨表示，民進黨一向期待，能在「理性、和平、對等、互惠」的原則下，展開兩岸間友善、健康的交流活動。可是中共近期的作為卻完全反其道而行，不僅無法開啟兩岸平等互信的對話，反而更加深台灣民眾對於中國政府的負面觀感。

民進黨強調，台海及區域的和平穩定，是兩岸的共同責任，也是國際社會的共同期待。民進黨嚴正要求，中共當局應立即停止對台軍演恫嚇作為，不要成為台灣民眾的惡鄰，以及台海與區域和平的麻煩製造者。