19歲陳姓竊盜通緝犯昨深夜搭友人車子，卻遇上警察酒駕攔檢，突然打開車門拔腿狂奔，嚇傻開車和同車的3名朋友，警方優勢警力壓制後，眾人才知他是通緝犯，依法解送歸案。

桃園警察分局埔子派出所員警8日23時40分，在桃園區中華路執行取締酒駕勤務，依規畫設置攔檢點，攔查到某輛車上坐滿4乘客的自小客車，駕駛正接受員警詢問，後座一名男子突然下車拔腿狂奔，但跑不到30公尺就被警力攔下，朋友們都嚇矇了。

19歲陳姓竊盜通緝犯搭友人車遇到警方酒駕攔檢，突然拔腿狂奔，嚇傻同行的友人。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

經查該男是19歲陳姓男子，因涉及竊盜案件被判刑拘役15天未到案執行，遭桃園地檢署發布通緝中，全案依法將其解送歸案。

19歲陳姓竊盜通緝犯搭友人車遇到警方酒駕攔檢，突然拔腿狂奔，嚇傻同行的友人。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

朋友則表示幾個朋友下班相約要聚一聚，遇到攔檢點依員警指示停車受檢，沒想到陳男突然下車狂奔，根本不知發生甚麼事，經了解狀況才釋然。

桃園分局表示，年關將近，將於執行「重要節日安全維護期間」加強各治安要點路攔檢勤務，並對易生治安顧慮場所加強臨檢查察，以淨化轄區治安，讓民眾安心過新年。