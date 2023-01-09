台北市議員王世堅日前參加《炎上王世堅》，被主持人博恩調侃外型及昔日婚外情醜聞，但有網友認為部分內容人身攻擊，要求對王世堅道歉。王世堅今天下午表示，博恩的出發點是博君一笑，過去有做過的錯的事，本來就應該勇敢面對，不過自己誤以為會像總統蔡英文訪談的內容相似，有被博恩揶揄的部分，絕對不會跟博恩計較什麼。

王世堅今天被問起網友要求道歉一事，他直呼，「萬萬不可啦！」博恩是一個智商很高很有點子，很優秀的年輕人，博恩的出發點都是從幽默、博君一笑做考量，他的長相是、過去有做過的錯的事，本來就應該勇敢面對，當時知道會有比較激烈的語言的時候，也是勇敢去面對、應該面對，這是他個人人生的救贖。

王世堅指出，只是他很意外，因為自己沒有在用網路，對博恩一開始的理解，知道博恩很幽默、很會主持，以為就像跟蔡總統訪談的那集節目一樣，「但是很抱歉我忘了，我不是總統，我沒有總統級的禮遇」。

是否覺得被冒犯？王世堅語塞表示，「欸，對呀，就是，是啊，讓我家人看了是...這點我對他們不好意思」，因為博恩的出發點是好的，這是個娛樂的節目，是個講求幽默博君一笑的節目，有被博恩揶揄的部分，絕對不會跟博恩計較什麼，因為自己都答應要去了，只是誤會成像蔡總統的節目這樣，他不是蔡總統，當然不能有總統級的禮遇啦，這是自己估計錯誤。

至於什麼時候發現不一樣？王世堅說，從第一天有賣票，一下子被買光，他就趕快嚇一跳，才認真問一下這個節目為什麼叫「炎上」，以為就是像博恩對韓國瑜、蔡總統的訪問，一直以為是這樣。

王世堅被問到對於對哪一方面有一點意見？他僅說，「不是、我被拱出來，被大家用這種方式...」，而是否玩笑太過火？他說，「那是...這怎麼說，他們是做節目考量，一開始我沒有弄清楚，我自己有責任」。

至於家人是否心疼他被攻擊？王世堅透露，「對」，自己一回來，太太他就拿手機給他看，同樣有一場呱吉跟他訪談，太太說網路上有看到，像那樣子就好，怎麼會去更大規模，呱吉跟他市議會同事，當時跟他談去上節目，也以為是錄一個訪談、政論節目，也是到現場才知道，但呱吉那一集沒有去問這些那麼尖銳的，他也沒有奚落人。而未來有可能再去節目？王世堅說，「應該他不會再邀請了吧，我在想不會了吧」。